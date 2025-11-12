Россиян предупредили о рисках покупки одного типа подержанных авто

Автоэксперт Кукарин предупредил о скрытых дефектах машин после ДТП

Автомобили после ДТП на вторичном рынке всегда стоят дешевле, однако у таких машин есть скрытые дефекты, которые обязательно нужно учитывать, рассказал руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов FIT SERVICE Ярослав Кукарин. О рисках он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Если в аварии пострадали только навесные элементы (бампер, дверь, крыло или фара), то это не критично, сообщил эксперт. Иногда, по его словам, нужно менять поперечную рамку радиатора, к которой крепится передняя часть автомобиля. При качественном ремонте такие дефекты не влияют на безопасность и ресурс автомобиля. Но все иначе, если в ДТП пострадали силовые элементы кузова (лонжероны, стойки, пол или «стаканы»), так как эти детали формируют геометрию кузова и любое вмешательство в них — повод насторожиться при покупке.

Отдельное внимание нужно уделить крыше, убежден Кукарин. Если в аварии она пострадала и появились вмятины сверху, а потом поверхность вытянули и зашпаклевали, то кузов автомобиля будет слабее, указал собеседник «Ленты.ру».

Перевернувшиеся в ДТП авто вообще лучше обходить стороной: у них уже не та жесткость кузова, а скрытые повреждения могут вылезти только через несколько лет Ярослав Кукарин автоэксперт

Смотреть нужно и на подушки безопасности — даже легкий удар в бампер может привести к их срабатыванию, отметил эксперт. Восстановить их правильно с учетом технологии очень дорого, поэтому в такие машины часто ставят обманки или муляжи, что отражается на безопасности, добавил он.

«Конечно, хочется сэкономить при покупке машины. Но пострадавшее в ДТП авто может принести убытки и будет небезопасным для нового владельца. История машины фиксируется в специальных базах, и факт серьезного ДТП уже никуда из них не вычеркнуть. Даже если кузов восстановлен идеально, то на вторичном рынке такая машина заметно теряет в цене. Иногда это разумная экономия, но только при условии внимательной проверки кузова, лакокрасочного покрытия, подушек безопасности и документов. Игнорировать эти нюансы опасно — в прямом смысле», — заключил Кукарин.

