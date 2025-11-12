Россия ответила на решение Австралии не возвращать землю под посольство

Российская сторона обещает изучить решение Верховного суда Австралии не возвращать землю под здание посольства. Об этом РИА Новости сообщили в российской дипмиссии в Канберре.
«Российская сторона, в том числе юристы, должна будет внимательно изучить все аспекты вышеуказанного документа», — подчеркнули в полпредстве.
Ранее телканал SBS News сообщил, что Россия проиграла суд из-за участка земли, выделенного под здание посольства в Канберре. Однако суд также обязал правительство Австралии выплатить компенсацию за расторжение договора аренды и половину от суммы судебных издержек.