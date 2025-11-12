Россия ответила на решение Австралии не возвращать землю под посольство

Посольство РФ изучит решение Австралии не возвращать землю под дипмиссию

Российская сторона обещает изучить решение Верховного суда Австралии не возвращать землю под здание посольства. Об этом РИА Новости сообщили в российской дипмиссии в Канберре.

«Российская сторона, в том числе юристы, должна будет внимательно изучить все аспекты вышеуказанного документа», — подчеркнули в полпредстве.

Ранее телканал SBS News сообщил, что Россия проиграла суд из-за участка земли, выделенного под здание посольства в Канберре. Однако суд также обязал правительство Австралии выплатить компенсацию за расторжение договора аренды и половину от суммы судебных издержек.