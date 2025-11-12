Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:15, 12 ноября 2025Мир

Россия ответила на решение Австралии не возвращать землю под посольство

Посольство РФ изучит решение Австралии не возвращать землю под дипмиссию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Здание посольства России в Канберре

Здание посольства России в Канберре. Фото: Grahamec / Wikimedia

Российская сторона обещает изучить решение Верховного суда Австралии не возвращать землю под здание посольства. Об этом РИА Новости сообщили в российской дипмиссии в Канберре.

«Российская сторона, в том числе юристы, должна будет внимательно изучить все аспекты вышеуказанного документа», — подчеркнули в полпредстве.

Ранее телканал SBS News сообщил, что Россия проиграла суд из-за участка земли, выделенного под здание посольства в Канберре. Однако суд также обязал правительство Австралии выплатить компенсацию за расторжение договора аренды и половину от суммы судебных издержек.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поймать их за руку на месте сложно». Водители легковушек стали получать из-за дальнобойщиков штрафы на сотни тысяч рублей

    Адвокат Диброва объяснил продажу роскошного особняка ведущим

    В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Симоновым

    В Нальчике открылась выставка уроженки Кабардино-Балкарии

    Лепсу порекомендовали отказаться от близости с 19-летней невестой

    Названа дата предстоящего зарубежного визита Путина

    Малышева раскрыла один личный запрет на всю жизнь

    Россиянин попал под следствие после сообщений в интернете

    Подозрительную купюру заметили в Красногорске задолго до ЧП с ребенком

    Россия ответила на решение Австралии не возвращать землю под посольство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости