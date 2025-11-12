Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:19, 12 ноября 2025Мир

Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии, но получит компенсацию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Россия проиграла суд из-за участка земли, выделенного под здание посольства в Канберре. Об этом сообщает SBS News.

Согласно решению суда, Австралия может вернуть себе земельный участок, на котором планировалось разместить российское посольство, однако Россия получит от правительства страны компенсацию за расторжение договора аренды и половину от суммы судебных издержек.

В 2023 году в стране были оперативно приняты ряд законов, целью которых было лишить Россию выделенной для строительства ее дипмиссии территории, расположенной в нескольких сотнях метров от здания парламента в Канберре, по соображениям национальной безопасности. Москва, в свою очередь, расценила расторжение договора аренды, заключенного в 2008 году сроком на 99 лет, как «беспрецедентный и крайне нежелательный шаг».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости