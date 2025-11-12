Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии, но получит компенсацию

Россия проиграла суд из-за участка земли, выделенного под здание посольства в Канберре. Об этом сообщает SBS News.

Согласно решению суда, Австралия может вернуть себе земельный участок, на котором планировалось разместить российское посольство, однако Россия получит от правительства страны компенсацию за расторжение договора аренды и половину от суммы судебных издержек.

В 2023 году в стране были оперативно приняты ряд законов, целью которых было лишить Россию выделенной для строительства ее дипмиссии территории, расположенной в нескольких сотнях метров от здания парламента в Канберре, по соображениям национальной безопасности. Москва, в свою очередь, расценила расторжение договора аренды, заключенного в 2008 году сроком на 99 лет, как «беспрецедентный и крайне нежелательный шаг».