Неизвестный протаранил ворота генконсульства России в Австралии

Неизвестный протаранил ворота генконсульства РФ в Сиднее, пострадал полицейский.

Неизвестный протаранил ворота Генерального консульства России в Сиднее. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудников правоохранительных органов вызвали к зданию на Фуллертон-стрит, где находится генконсульство РФ. Мужчина остановил автомобиль в неположенном месте, и когда к нему подошли полицейские, он направился в сторону здания. Водителя арестовали.

В результате происшествия пострадал полицейский. У него диагностирована травма руки. В данный момент местные власти выясняют мотивы водителя.

