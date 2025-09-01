Мир
Неизвестный протаранил ворота генконсульства России в Австралии

Неизвестный протаранил ворота генконсульства РФ в Сиднее, пострадал полицейский.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Неизвестный протаранил ворота Генерального консульства России в Сиднее. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудников правоохранительных органов вызвали к зданию на Фуллертон-стрит, где находится генконсульство РФ. Мужчина остановил автомобиль в неположенном месте, и когда к нему подошли полицейские, он направился в сторону здания. Водителя арестовали.

В результате происшествия пострадал полицейский. У него диагностирована травма руки. В данный момент местные власти выясняют мотивы водителя.

Ранее сообщалось, что автомобиль марки Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в аварию на юге Москвы. По предварительным данным, водитель сбежал с места ДТП. Авария произошла недалеко от Высшей школы экономики.

