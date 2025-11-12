Россия резко повысила пошлину на экспорт пшеницы

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ выросла с 12 ноября в 2,4 раза

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ резко выросла с 12 ноября, увеличившись в 2,4 раза. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза сообщает «Интерфакс».

Показатель, который неделей ранее составлял 76 рублей, повышен до 185,5 рубля. Пошлины на ячмень и кукурузу при этом остались на нулевых отметках.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых действуют в России с 2021 года. Их размер составляет 70 процентов от разницы между базовой и индикативной ценами и рассчитывается еженедельно. Сам механизм предусматривает возврат полученных средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

В этот раз ориентиром была стоимость тонны пшеницы, ячменя и кукурузы в 226,6, 200,3 и 212,1 доллара соответственно при базовых экспортных ценах в 18 тысяч рублей для пшеницы и 17,875 тысячи рублей для ячменя и кукурузы.

Уровень первой не менялся с июня 2024 года, а для второй и третьей увеличился с 24 июля 2025-го на тысячу рублей за тонну.