19:22, 12 ноября 2025Экономика

Россиян призвали опасаться губок для мытья посуды

Фармацевт Золотарева: Кухонная губка является рассадником бактерий
Мария Черкасова

Фото: Freepik

Обычная кухонная губка может стать опасным рассадником бактерий, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Губка создает благоприятные условия для роста разнообразных микроорганизмов благодаря своей пористой структуре, постоянной влажности и остаткам органических веществ. Чаще всего в ней обнаруживаются бактерии родов Acinetobacter, Moraxella и Chryseobacterium, которые при ослабленном иммунитете у человека могут вызывать инфекционные заболевания.﻿

Особую опасность представляют колиформные бактерии и энтерококки (Enterococcaceae), которые свидетельствуют о фекальном загрязнении и могут привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, предупредила специалист.

Промывание губки горячей водой с мылом или замачивание в пищевой соде лишь частично удаляет микрофлору на поверхности, тогда как бактерии в глубине пор сохраняют жизнеспособность.﻿ Эксперт рекомендует тщательно отжимать губку после использования, хранить ее в сухом месте и менять не реже одного раза в неделю, чтобы снизить риск заражения.﻿

Ранее Мария Золотарева предупредила, что грязная кухонная вытяжка может представлять угрозу для здоровья, поскольку загрязненные поверхности становятся средой для размножения микроорганизмов.

