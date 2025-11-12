Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:27, 12 ноября 2025Забота о себе

Россиянам подсказали способ рассчитать дневную норму кофе

Гинеколог Марянян: Пожилым достаточно одной чашки кофе в день
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врач-гинеколог Зара Марянян подсказала россиянам способ рассчитать дневную норму кофе с учетом индивидуальных особенностей организма. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Специалист отметила, что, согласно рекомендации ВОЗ, максимальная доза кофеина — 400 миллиграммов в сутки. При этом врач призвала учитывать, что в нее входит кофеин из любых источников, в том числе из лекарственных препаратов и других напитков. Так, по словам Марянян, в чашке зеленого чая содержится около 25 миллиграммов кофеина, черного чая — 42 миллиграмма, а сваренного кофе — примерно 108 миллиграммов.

Врач добавила, что для пожилых и подростков норма рассчитывается иначе. Детям и подросткам можно не более 2,5 миллиграмма кофеина на килограмм массы тела, а пожилым людям достаточно одной чашки кофе в день.

Материалы по теме:
Польза и вред кофе для организма: сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
Польза и вред кофе для организма:сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
26 июня 2025
Мировые цены на кофе рекордно растут. Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
Мировые цены на кофе рекордно растут.Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
13 декабря 2024

Кроме того, Марянян отметила, что на суточную дозировку могут влиять индивидуальные особенности. Она пояснила, что у некоторых людей кофеин вызывает не прилив бодрости, а, наоборот, упадок сил, учащенное сердцебиение и неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. В этом случае врач рекомендовала снизить дозу или отказаться от кофеина.

Ранее невролог Диана Хоконова предупредила о неочевидной опасности кофе. По ее словам, напиток может спровоцировать приступ головной боли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Стало известно о новых проблемах газового проекта России

    В Белом доме прокомментировали разоблачающие Трампа письма Эпштейна

    В Иране спортсменку задержали за тренировку на улице без хиджаба

    Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

    Российские стюардессы примерили новую форму и восхитили пользователей сети

    В российском регионе вынесли приговор военному за миллионные махинации с выплатами

    Россиянам подсказали способ рассчитать дневную норму кофе

    Объявлено о реализации Россией самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Стало известно о потере взвода ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости