Россиянам подсказали способ рассчитать дневную норму кофе

Гинеколог Марянян: Пожилым достаточно одной чашки кофе в день

Врач-гинеколог Зара Марянян подсказала россиянам способ рассчитать дневную норму кофе с учетом индивидуальных особенностей организма. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Специалист отметила, что, согласно рекомендации ВОЗ, максимальная доза кофеина — 400 миллиграммов в сутки. При этом врач призвала учитывать, что в нее входит кофеин из любых источников, в том числе из лекарственных препаратов и других напитков. Так, по словам Марянян, в чашке зеленого чая содержится около 25 миллиграммов кофеина, черного чая — 42 миллиграмма, а сваренного кофе — примерно 108 миллиграммов.

Врач добавила, что для пожилых и подростков норма рассчитывается иначе. Детям и подросткам можно не более 2,5 миллиграмма кофеина на килограмм массы тела, а пожилым людям достаточно одной чашки кофе в день.

Кроме того, Марянян отметила, что на суточную дозировку могут влиять индивидуальные особенности. Она пояснила, что у некоторых людей кофеин вызывает не прилив бодрости, а, наоборот, упадок сил, учащенное сердцебиение и неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. В этом случае врач рекомендовала снизить дозу или отказаться от кофеина.

Ранее невролог Диана Хоконова предупредила о неочевидной опасности кофе. По ее словам, напиток может спровоцировать приступ головной боли.