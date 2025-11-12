Моя страна
Россияне признались в сохранении советских привычек в путешествиях

«Купибилет»: Россияне берут в поездки свои пледы, подушки и сменную одежду
Алина Черненко

Фото: Freepik

Россияне признались, что они до сих пор сохраняют некоторые советские привычки во время путешествий. Таковы данные исследования сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что 32 процента респондентов берут в поездку свои пледы и дорожные подушки. Каждый пятый россиянин (21 процент) везет отдельную сменную одежду только для поезда или самолета, а 13 процентов — запасаются готовой едой (бутербродами, снеками и курицей в фольге) в дорогу.

Среди других популярных «вещей из прошлого» — собственные тапочки (11 процентов), набор лекарств и средств первой помощи (9 процентов) и своя кружка или термос (7 процентов). Лишь 7 процентов путешественников отметили, что они не берут в поездку ничего из выше перечисленного, полагаясь на услуги транспорта, ресторана или отеля.

30 процентов россиян берут с собой все необходимое, потому что «так удобнее», 20 процентов считают, что это забота о себе, а 16 процентов — что так надежнее, так как еда, вода и лекарства всегда под рукой.

Ранее специалисты этого же сервиса выяснили, что каждый пятый россиянин влюблялся в своего гида во время путешествия. Причем у некоторых симпатия переходила в любовную связь.

