10:29, 7 октября 2025

Россияне признались в любовных связях с гидами в путешествиях

«Купибилет»: Каждый пятый россиянин влюблялся в своего гида в путешествиях
Алина Черненко

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Каждый пятый россиянин признался, что влюблялся в своего гида во время путешествия. Таковы данные исследования сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Кроме того, три процента респондентов отметили, что у них симпатия переходила в любовную связь. При этом большинство соотечественников (79 процентов), согласно результатам опроса, никогда не испытывали романтические чувства по отношению к экскурсоводам.

Влюблявшиеся в гидов россияне также рассказали, что именно их привлекло в избранниках и избранницах. На первом месте оказалась их внешность (41 процент), на втором — голос (27 процентов), а на третьем — харизма и подача материала (14 процентов). В числе других причин — эрудиция и уверенность экскурсоводов.

Ранее каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска. В исследовании онлайн-школы Skyeng говорится, что 19 процентов соотечественников не представляют идеальный отдых без романтических встреч с жителями других стран.

