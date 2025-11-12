Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:25, 12 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после сообщений в интернете

В Петербурге задержали мужчину, призывавшего вступать в РДК
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, призывавшего вступать в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сотрудники полиции задержали 52-летнего местного жителя, который в интернете оправдывал деятельность РДК и Легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), а также призывал вступать в террористические организации.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о пропаганде терроризма. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала оправдывавшего терроризм россиянина.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поймать их за руку на месте сложно». Водители легковушек стали получать из-за дальнобойщиков штрафы на сотни тысяч рублей

    Адвокат Диброва объяснил продажу роскошного особняка ведущим

    В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Симоновым

    В Нальчике открылась выставка уроженки Кабардино-Балкарии

    Лепсу порекомендовали отказаться от близости с 19-летней невестой

    Названа дата предстоящего зарубежного визита Путина

    Малышева раскрыла один личный запрет на всю жизнь

    Россиянин попал под следствие после сообщений в интернете

    Подозрительную купюру заметили в Красногорске задолго до ЧП с ребенком

    Россия ответила на решение Австралии не возвращать землю под посольство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости