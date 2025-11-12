Россиянка совершила теракт по указанию мошенников

В Петербурге задержали женщину за поджог железнодорожных объектов

В Санкт-Петербурге полицейские задержали местную жительницу за поджог объектов транспортной инфраструктуры по указанию мошенников. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, задержанная проникла на железнодорожную станцию Саблино, подожгла два шкафа управления стрелочным переводом и сбежала. Ее удалось вычислить. Выяснилось, что россиянка действовала по указанию мошенников.

Возбуждено дело по статье о теракте. Подозреваемой грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Чувашии задержали 52-летнего мужчину, планировавшего стать террористом.