14:40, 12 ноября 2025Силовые структуры

Россиянка совершила теракт по указанию мошенников

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали местную жительницу за поджог объектов транспортной инфраструктуры по указанию мошенников. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, задержанная проникла на железнодорожную станцию Саблино, подожгла два шкафа управления стрелочным переводом и сбежала. Ее удалось вычислить. Выяснилось, что россиянка действовала по указанию мошенников.

Возбуждено дело по статье о теракте. Подозреваемой грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Чувашии задержали 52-летнего мужчину, планировавшего стать террористом.

    Все новости