Планировавшего стать террористом россиянина задержали

В аэропорту Казани задержали планировавшего стать террористом мужчину

В Чувашии задержали 52-летнего мужчину, планировавшего стать террористом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, мужчина общался в мессенджере с членом одной из международных террористических организаций. Он выразил желание вступить в ее ряды и решил уехать для этого в одно из ближневосточных государств.

В аэропорту Казани сотрудники ФСБ задержали россиянина. Возбуждено дело по части 2 статьи 205.5 («Покушение на участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Калужской области военный суд приговорил к 10,5 года лишения свободы 56-летнего жителя Калуги за поджог вышки сотовой связи.

