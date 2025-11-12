Силовые структуры
11:57, 12 ноября 2025Силовые структуры

Планировавшего стать террористом россиянина задержали

В аэропорту Казани задержали планировавшего стать террористом мужчину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

В Чувашии задержали 52-летнего мужчину, планировавшего стать террористом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, мужчина общался в мессенджере с членом одной из международных террористических организаций. Он выразил желание вступить в ее ряды и решил уехать для этого в одно из ближневосточных государств.

В аэропорту Казани сотрудники ФСБ задержали россиянина. Возбуждено дело по части 2 статьи 205.5 («Покушение на участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Калужской области военный суд приговорил к 10,5 года лишения свободы 56-летнего жителя Калуги за поджог вышки сотовой связи.

    Все новости