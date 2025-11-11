Силовые структуры
16:58, 11 ноября 2025Силовые структуры

Действия пьяного россиянина привели к реальному сроку лишения свободы

В Калужской области суд приговорил мужчину к 10,5 годам за теракт
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Калужской области военный суд приговорил к 10 с половиной годам лишения свободы 56-летнего жителя Калуги за поджог вышки сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Первые два года мужчина проведет в тюрьме, а остальное время будет отбывать в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2024 года мужчина выпил и совершил поджог вышки сотовой связи. В результате его действий было приведено в негодность оборудование базовой станции, а оператору связи причинен материальный ущерб на сумму более 190 тысяч рублей. Поджигатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима 40-летнего жителя Нижнего Тагила, который умышленно наехал на переходившую дорогу 56-летнюю женщину. Пострадавшая не выжила.

