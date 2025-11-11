Силовые структуры
16:40, 11 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин решил сбежать от жены в колонию и пошел на преступление

В Нижнем Тагиле суд приговорил умышленно задавившего женщину местного жителя
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима 40-летнего жителя Нижнего Тагила, который умышленно наехал на переходившую дорогу 56-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

С него также взыскали полтора миллиона рублей в пользу сына погибшей. Осужденного признали виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, 31 августа 2024 года мужчина поссорился с женой и после этого решил совершить преступление, чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности.

Утром он умышленно нарушал правила дорожного движения, а потом, увидев переходившую проезжую часть по пешеходному переходу женщину, увеличил скорость и совершил наезд. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Якутске суд приговорил к полутора годам ограничения свободы 25-летнюю местную жительницу за смерть троих ее детей в пожаре.

