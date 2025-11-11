Силовые структуры
Потерявшая троих детей в пожаре россиянка ответила перед судом

В Якутске суд приговорил женщину за гибель ее детей в пожаре
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Якутске суд приговорил к полутора годам ограничения свободы 25-летнюю местную жительницу за смерть троих ее детей в пожаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину признали виновной по статье 109 УК РФ. Правоохранители учли ее положительную характеристику.

20 сентября 2024 года подсудимая ненадолго оставила своих маленьких детей без присмотра в квартире и ушла в магазин за продуктами. В доступном для детей месте осталась зажигалка, которой ранее интересовался один из ее сыновей. По версии следствия, женщина об этом знала, но не убрала ее в недоступное место.

В результате один из детей взял зажигалку, что привело к пожару. В огне не выжили два мальчика: семь месяцев, два года девять месяцев и их сестра в возрасте года девяти месяцев.

Ранее в Приморье суд отправил под домашний арест 29-летнюю мать сгоревших при пожаре детей.

.
