16:13, 6 ноября 2025Силовые структуры

Матери сгоревших детей избрали меру пресечения в российском регионе

В Приморье суд отправил под домашний арест мать сгоревших при пожаре детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Приморье суд отправил под домашний арест 29-летнюю мать сгоревших при пожаре детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, вечером 31 октября женщина под наркотиками оставила трех детей без присмотра в квартире. Произошел пожар, в результате шестимесячный и двухлетний дети не выжили, еще одного госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») УК РФ.

    Матери сгоревших детей избрали меру пресечения в российском регионе

