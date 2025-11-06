Матери сгоревших детей избрали меру пресечения в российском регионе

В Приморье суд отправил под домашний арест мать сгоревших при пожаре детей

В Приморье суд отправил под домашний арест 29-летнюю мать сгоревших при пожаре детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, вечером 31 октября женщина под наркотиками оставила трех детей без присмотра в квартире. Произошел пожар, в результате шестимесячный и двухлетний дети не выжили, еще одного госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») УК РФ.

