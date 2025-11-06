Силовые структуры
11:34, 6 ноября 2025
Силовые структуры

Подростка похитили около метро в центре самого богатого российского города

В Москве полиция задержала похитивших подростка троих вымогателей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала похитивших 16-летнего подростка троих вымогателей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по столице.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 162 УК РФ («Разбой») и 163 УК РФ («Вымогательство»).

16-летний москвич познакомился в мессенджере с неизвестным, который предложил ему поучаствовать в съемках видеоролика. Подросток согласился и встретился с новым знакомым около станции метро «Пушкинская», после чего его посадили в автомобиль, где уже находились трое молодых людей. Сам новый знакомый заявил, что приедет на съемку на такси.

На парковке на улице Островитянова злоумышленники, угрожая похожим на пистолет предметом, заставили подростка перевести на их аккаунт виртуальные подарки стоимостью почти 60 тысяч рублей. Затем преступники обнаружили на телефоне юноши приложение с криптовалютой и потребовали перевести крупную сумму.

Под предлогом осуществления перевода подростку удалось выйти из машины и обратиться за помощью в ближайший магазин. Благодаря записям с камер городского видеонаблюдения полицейские установили и задержали всех троих подозреваемых — в Москве и на трассе «М-1» в Калужской области.

Ранее в Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу семи участников банды, похищавшей людей и совершавшей разбойные нападения.

Свежая Россия
