20:33, 12 ноября 2025Путешествия

Российские стюардессы примерили новую форму и восхитили пользователей сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @elenamasha03

Стюардессы примерили новую форму российской авиакомпании S7 и восхитили пользователей сети. Соответствующий ролик они совместно разместили в аккаунтах @elenamasha03 и @_themary___ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео две бортпроводницы сначала предстали в старых униформах, а затем переоделись в новые — черного цвета с зелеными вставками на плечах и воротнике. Юзеры оказались в восторге и назвали девушек красавицами. «Как члены экипажа космического корабля из будущего», «Не понимаю тех, кому новая форма не нравится», «Мне безумно нравится форма: эстетичная, восхищающая», «Резко захотелось летать S7, чтобы посмотреть вживую на эту суперформу», — писали пользователи.

Однако не всем обновленная униформа авиакомпании пришлась по вкусу. Были и те, кто посчитал ее траурной и уродливой. Юзеры пожаловались, что во время чрезвычайной ситуации пассажирам трудно будет разглядеть в толпе стюардессу, которая одета в темный костюм.

