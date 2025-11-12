Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 12 ноября 2025Россия

Российский чиновник ушел с должности и совершил подвиг

Бывший чиновник Серезлеев провел 50 дней в бетонной трубе, чтобы спасти солдата
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Покинувший должность председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга в 2019 году Сергей Серезлеев решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) и совершил подвиг. Его историю рассказывает «Царьград».

По данным издания, служба привела 56-летнего бывшего чиновника в бетонную трубу под Белогоровкой, где он провел 50 дней, чтобы спасти раненого солдата. Все это время мужчина находился под постоянными обстрелами. До них с напарником раненого солдата с позывным Ватсон пытались спасти две другие группы спасателей, однако они были уничтожены вражеским огнем.

При этом Серезлееву и его напарнику предстояло не только спасти раненого, но и остаться в трубе. «Мы должны были создавать движуху, отвлекать на себя внимание и агрессию противника», — объяснил он. В какой-то момент бойцы остались без воды на шесть дней, что стало для них самым тяжелым испытанием, но Серезлееву удалось преодолеть и это.

Перед одним из штурмов боец вышел на плановое разминирование территории, но, не заметив бомбу, наступил на нее. В результате врачи не смогли спасти ему ногу. На данный момент он проходит лечение после тяжелого ранения.

«Пройдя через 50 дней ада в бетонной трубе, спасая товарищей и отвлекая огонь на себя, Сергей Серезлеев показал: героем может стать каждый, независимо от прошлого и возраста», — резюмирует автор публикации.

Ранее жена российского машиниста рассказала о его героическом поступке. Павлу Мишину удалось спасти жизни десятков людей благодаря профессионализму.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости