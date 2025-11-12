Российский чиновник ушел с должности и совершил подвиг

Бывший чиновник Серезлеев провел 50 дней в бетонной трубе, чтобы спасти солдата

Покинувший должность председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга в 2019 году Сергей Серезлеев решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) и совершил подвиг. Его историю рассказывает «Царьград».

По данным издания, служба привела 56-летнего бывшего чиновника в бетонную трубу под Белогоровкой, где он провел 50 дней, чтобы спасти раненого солдата. Все это время мужчина находился под постоянными обстрелами. До них с напарником раненого солдата с позывным Ватсон пытались спасти две другие группы спасателей, однако они были уничтожены вражеским огнем.

При этом Серезлееву и его напарнику предстояло не только спасти раненого, но и остаться в трубе. «Мы должны были создавать движуху, отвлекать на себя внимание и агрессию противника», — объяснил он. В какой-то момент бойцы остались без воды на шесть дней, что стало для них самым тяжелым испытанием, но Серезлееву удалось преодолеть и это.

Перед одним из штурмов боец вышел на плановое разминирование территории, но, не заметив бомбу, наступил на нее. В результате врачи не смогли спасти ему ногу. На данный момент он проходит лечение после тяжелого ранения.

«Пройдя через 50 дней ада в бетонной трубе, спасая товарищей и отвлекая огонь на себя, Сергей Серезлеев показал: героем может стать каждый, независимо от прошлого и возраста», — резюмирует автор публикации.

