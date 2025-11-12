Бывший СССР
Российский командир рассказал о сбрасываемых ВСУ купюрах с QR-кодами

РИА Новости: ВСУ сбрасывают купюры с выдающими координаты QR-кодами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении сбрасывают с дронов купюры с выдающими координаты QR-кодами. Об этом рассказал российский командир с позывным Физрук в беседе с РИА Новости.

«Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код... Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься», — рассказал Физрук.

Ранее сообщалось, что российские военные сбрасывали с дронов в Купянске листовки с призывами бойцов ВСУ сдаваться. В Минобороны позднее раскрыли текст призывов, заставивших сдаться окруженных украинских солдат.

