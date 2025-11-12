Росстат сообщил об ускорении инфляции

Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в период с 6 по 10 ноября

В период с 6 по 10 ноября рост цен составил 0,09 процента, в том числе услуги подорожали на 0,07 процента, а продовольственные товары — на 0,19 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В предыдущий период, с 28 октября по 5 ноября, недельная инфляция составила 0,11 процента. Однако с учетом разного количества дней суточный рост цен ускорился с 0,012 процента до 0,018 процента.

Недельная инфляция, даже если в отчетном периоде не семь дней, оценивается по более узкому кругу товаров, чем месячная, а само название связано с тем, что данные публикуются раз в неделю. Позднее, в следующем месяце, Росстат дает более точные цифры по ценовой ситуации.

В последние дни рост цен сдерживают дешевеющие непродовольственные товары. Дефляция в этой категории составила 0,03 процента. Толкает инфляцию вверх плодоовощная продукция — плюс 1,9 процента.

По прогнозу Центробанка, устойчивая инфляция опустится до целевого уровня в четыре процента во второй половине 2026 года. Однако в случае изменений параметров бюджетной политики через усиление проинфляционных факторов регулятор допускает пересмотр ожиданий.

