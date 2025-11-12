Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:46, 12 ноября 2025Экономика

Росстат сообщил об ускорении инфляции

Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в период с 6 по 10 ноября
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В период с 6 по 10 ноября рост цен составил 0,09 процента, в том числе услуги подорожали на 0,07 процента, а продовольственные товары — на 0,19 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В предыдущий период, с 28 октября по 5 ноября, недельная инфляция составила 0,11 процента. Однако с учетом разного количества дней суточный рост цен ускорился с 0,012 процента до 0,018 процента.

Недельная инфляция, даже если в отчетном периоде не семь дней, оценивается по более узкому кругу товаров, чем месячная, а само название связано с тем, что данные публикуются раз в неделю. Позднее, в следующем месяце, Росстат дает более точные цифры по ценовой ситуации.

В последние дни рост цен сдерживают дешевеющие непродовольственные товары. Дефляция в этой категории составила 0,03 процента. Толкает инфляцию вверх плодоовощная продукция — плюс 1,9 процента.

По прогнозу Центробанка, устойчивая инфляция опустится до целевого уровня в четыре процента во второй половине 2026 года. Однако в случае изменений параметров бюджетной политики через усиление проинфляционных факторов регулятор допускает пересмотр ожиданий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    56-летняя Дженнифер Энистон приспустила трусы на камеру ради съемки в журнале

    Стало известно о новых проблемах газового проекта России

    В Белом доме прокомментировали разоблачающие Трампа письма Эпштейна

    В Иране спортсменку задержали за тренировку на улице без хиджаба

    Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

    Российские стюардессы примерили новую форму и восхитили пользователей сети

    В российском регионе вынесли приговор военному за миллионные махинации с выплатами

    Россиянам подсказали способ рассчитать дневную норму кофе

    Объявлено о реализации Россией самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости