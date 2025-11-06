Экономика
16:25, 6 ноября 2025Экономика

Банк России назвал сроки снижения инфляции до четырех процентов

ЦБ: Устойчивая инфляция достигнет 4 % уже во второй половине 2026 года
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

По итогам III квартала годовая инфляция в России составила восемь процентов. Об этом говорится в «Комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России», опубликованному на сайте регулятора.

В нем сказано, что текущий темп роста цен оказался ниже, чем ожидалось, из‑за большего в сравнении с сезонной нормой удешевления плодоовощной продукции в июле и августе. Последнее ЦБ объяснил более высоким предложением этой продукции. При этом по сравнению с II кварталом инфляция ускорилась, прежде всего в связи с индексацией тарифов на коммунальные услуги.

«Вклад ожидаемого повышения НДС в инфляцию оценивается в пределах 0,8 процентного пункта, и, как ожидается, его основной эффект может проявиться в декабре 2025 — январе 2026 года», — подчеркнули в Банке России.

В результате в IV квартале текущие темпы роста потребительских цен будут в диапазоне 6,8-8,7 процента, а годовая инфляция по итогам декабря 2025 года сложится на уровне 6,5-7 процентов.

Отмечается также, что годовая инфляция снизится до четырех-пяти процентов по итогам 2026 года.

«При этом устойчивая инфляция достигнет уровня четырех процентов уже во II половине 2026 года», — убеждены в ЦБ.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, большинство жителей страны воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они совершенно правы.

