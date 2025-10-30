Экономика
14:59, 30 октября 2025Экономика

Набиуллина сравнила инфляцию с несправедливым налогом

Глава ЦБ Набиуллина сравнила инфляцию с несправедливым налогом для россиян
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство россиян воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они совершенно правы. К такому сравнению во время выступления в Госдуме прибегла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что сильнее всего тяготы этого своеобразного налога чувствует наиболее беззащитная часть населения, то есть граждане с наименьшими доходами. Опросы показывают, что именно рост цен уже который год занимает первые места в списке главных проблем для россиян.

Таким образом глава ЦБ в очередной раз попыталась объяснить законодателям, в чем губительность инициатив по радикально быстрому снижению ключевой ставки.

Текущий уровень в 16,5 процента регулятор считает необходимым в том числе для сдерживания тревоги граждан из-за цен и создания стимулов для перехода к сберегательной модели поведения. По словам Набиуллиной, люди должны быть уверены, что их сбережения не обесценятся, в противном случае кредитовать российскую экономику будет нечем.

Одновременно глава ЦБ усомнилась в том, что предоставление низкорентабельным или убыточным российским компаниям доступа к дешевым деньгам, то есть быстрое снижение кредитных ставок, пойдет экономике на пользу. Она призвала не мешать такому бизнесу лететь в пропасть и не пытаться спасти неэффективные производства за счет высокой инфляции, то есть вытаскивая деньги из карманов граждан.

