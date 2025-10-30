Экономика
14:18, 30 октября 2025Экономика

ЦБ увидел пользу в сильном разрыве между ключевой ставкой и инфляцией

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Сильный разрыв между ключевой ставкой и инфляцией в России необходим в том числе для сдерживания роста тревоги граждан из-за цен и создания стимулов для перехода населения к сберегательной модели поведения. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Рыночные ставки по депозитам и вкладам в целом должны быть выше инфляционных ожиданий граждан, чтобы подтолкнуть их к сбережению денежных средств. «Люди должны быть уверены, что их сбережения не обесценятся», — объяснила руководитель регулятора.

5 сентября 2025
24 октября 2025

Если россияне охладеют к сбережениям, добавила она, у отечественных банков не останется стимулов для кредитования национальной экономики, которая только начала отходить от прошлогоднего перегрева. По этой причине сильный разрыв между ключевой ставкой и инфляцией представляется выгодным как для финансовых властей, так и для населения, констатировала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

По итогам октября инфляционные ожидания россиян остались на повышенном уровне и составили 12,6 процента при годовой инфляции в районе 8,2 процента. Сильную обеспокоенность граждан из-за цен ЦБ назвал вселяющим тревогу фактором, который может разогнать и без того высокие темпы роста стоимости товаров и продуктов. Все это пока не дает регулятору перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. В противном случае, предупредила Набиуллина, разрыв между спросом и ограниченны предложением на внутреннем рынке усилился бы еще в большей степени, что противоречит интересам российской экономики.

