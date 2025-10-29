Экономика
14:29, 29 октября 2025

Набиуллина предупредила о стагфляции

Глава ЦБ Набиуллина предупредила о стагфляции в случае попыток увеличивать спрос
Монетарная «накачка» спроса, то есть раздача денег или дешевые кредиты, является гарантированным путем к стагфляции — падению экономики вместе с ростом инфляции, что перечеркнет результаты борьбы с бедностью в последние годы. Об этом на заседании Совета Федерации предупредила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, россияне могли сами убедиться в неизбежности последствий такой политики в 1990-е годы и повторять тот опыт люди вряд ли захотят.

Глава регулятора вновь напомнила, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции, чего от нее добиваются представители бизнеса и некоторые депутаты и сенаторы, не приведет к снижению банковских ставок по кредитам. Также она указала, что замедление роста цен не противоречит задачам экономического роста и целям национально развития.

До этого Набиуллина отмечала, что резкое снижение ключевой ставки приведет к повышенному спросу на внутреннем рынке, что станет серьезным ударом по национальной экономике. По ее словам, следствием такого шага станет ускорение инфляции, которая и без того сейчас слишком высока.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания назвала критику руководства Центробанка во многом необъективной, зачастую носящей «дилетантский и несправедливый» характер. Она подчеркнула, что регулятору приходится действовать осторожно, чтобы не навредить стабильности экономики и не спровоцировать негативных явлений.

