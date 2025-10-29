Экономика
14:10, 29 октября 2025

Матвиенко отказалась считать ЦБ главным ответственным за происходящее в России

Матвиенко сочла необъективным выбор ЦБ мишенью для критики за происходящее в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Считать руководство Центробанка (ЦБ) главным виновником наблюдающихся проблем в российской экономике — необъективно. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации (Совфеда) Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

Подобная критика регулятора со стороны участников рынка и аналитиков, считает она, зачастую носит «дилетантский и несправедливый» характер. Называть ЦБ главным ответственным за происходящее в России, полагает Матвиенко, — неправильно. «Вот такой подход, мне кажется, он — необъективный», — резюмировала глава Совфеда.

Денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора носит осторожный характер. Радикальные несвоевременные шаги вроде резкого снижения ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для российской экономики. «Очень аккуратно надо действовать, и в этом я поддерживаю Центральный банк», — заключила Матвиенко.

Ряд аналитиков критиковали руководство ЦБ за излишне мягкое ослабление ДКП. Нынешняя ключевая ставка все еще находится на заградительном для участников рынка уровне и делает кредитование бизнеса недоступным для многих компаний, переживающих непростое финансовое положение, сетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Оживить производственную и деловую активность в стране, отмечал он, помогло бы снижение ключевой ставки хотя бы до 10-12 процентов. Однако в нынешних реалиях это представляется маловероятным, пояснял Шохин.

Перейти к более резкому смягчению ДКП, неоднократно заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мешают в том числе высокие темпы роста потребительских цен в стране и сохраняющиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания населения. В этих условиях стремительное снижение ключевой ставки стало бы проинфляционным фактором и помешало бы сократить разрыв между спросом и ограниченным предложением на внутреннем рынке. По этой причине, констатировала Набиуллина, переходить к резкому смягчению ДКП сейчас несвоевременно.

