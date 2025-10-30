Экономика
13:43, 30 октября 2025Экономика

Набиуллина призвала не мешать убыточным компаниям лететь в пропасть

Набиуллина: Кредитование убыточных компаний по льготным ставкам — путь в никуда
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Ura.ru / Globallookpress.com

Низкорентабельным или вовсе убыточным российским компаниям не следует предоставлять кредиты по льготным ставкам ради их спасения. Спасение подобных организаций от финансового бедствия — не в интересах национальной экономики, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

Подобного рода поддержку, по мнению руководителя регулятора, необходимо оказывать отраслям, в которых наблюдается стремительный рост производительности труда. Предоставление же льготных кредитов убыточным компаниям Набиуллина сочла бессмысленным. «Кредитование по низкой ставке низкорентабельных и даже убыточных компаний — путь в никуда», — резюмировала она в ходе выступления в Госдуме.

Отрасли, где прослеживается быстрый рост производительности труда, являются более выгодным вариантом, так как от них в итоге будет большая отдача. Финансовых ресурсов на всех не хватит, отметила Набиуллина. «Ограниченные ресурсы должны получать именно те компании, те отрасли, где быстрее растет производительность труда», — констатировала Набиуллина.

К настоящему времени кризис охватил большинство ключевых отраслей российской экономики. С серьезными проблемами столкнулись застройщики, автопроизводители, лесопромышленники, цементники и ряд других секторов. В качестве одной из главных причин эксперты называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, которая делает кредитование недоступным с учетом заградительных рыночных ставок.

Оживить деловую и производственную активность в стране, отмечал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, помогло бы снижение ключевой ставки хотя бы до 10-12 процентов годовых, а еще лучше — ниже 10 процентов. Однако руководство регулятора вряд ли пойдет на это в обозримом будущем с учетом высокой инфляции, острого кадрового голода и серьезного дисбаланса спроса и ограниченного предложения на внутреннем рынке.

