Экс-президента Грузии Саакашвили вернули в тюрьму из клиники

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму из клиники по удовлетворительному состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

«Так как состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и ему не требуется стационарное лечение, он был выписан из клиники гражданского сектора и вернулся в пенитенциарное учреждение №12», — указано в сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

Отмечается, что в учреждении Саакашвили продолжит отбывать наказание на общих основаниях.

Ранее председатель комитета по культуре парламента Грузии Георгий Габуния заявил, что Саакашвили является политическим трупом, единственная миссия которого заключается в полной ответственности перед законом за свои действия.