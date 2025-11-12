Россия
Состояние живущего в России отца главкома ВСУ Сырского изменилось

Shot: Состояние отца главкома ВСУ Сырского улучшилось после выписки
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Состояние живущего в России отца главкома ВСУ Александра Сырского изменилось. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

В начале ноября Станислав Сырский вернулся во Владимирскую область. До этого он проходил лечение в одной из подмосковных клиник.

По данным канала, диагноз «рак мозга», который якобы поставили Сырскому-старшему, не подтвердился. Shot утверждает, что у отца главкома ВСУ выявили доброкачественное новообразование, а также болезнь Альцгеймера, астму и болезнь Паркинсона. Несмотря на это, после выписки Станислав Сырский начал узнавать близких, по квартире он передвигается на инвалидной коляске.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский выделил на лечение отца в России миллион рублей.

    Все новости