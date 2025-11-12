Мир
13:07, 12 ноября 2025
Мир

Союзник США решил прекратить обмен разведданными с Вашингтоном

Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности страны прекратить любое сотрудничество с США, включая обмен разведданными. Об этом сообщает Newsweek.

«Эта мера будет действовать до тех пор, пока не прекратятся ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека карибского населения», — заявил политик.

Ранее Петро заявил, что Колумбия может дать ответ США, если страна будет вмешиваться во внутренние дела государства. Он напомнил легенду о беркуте и кондоре. Легенда гласит, что однажды наступит день, когда беркут нападет на кондора и попытается расправиться с ним. Если это случится, ягуар, который спал множество поколений, пробудится.

Он обратился к госсекретарю США Марко Рубио и президенту США Дональду Трампу и заявил, что в случае, если эта легенда правдива, им нужно быть осторожными, когда они будут пересекать «Карибское море Освободителей». По словам Петро, в Карибском море живут те, кто привык к ураганам, поэтому они могут сами вырваться на свободу, словно ураган.

    Все новости