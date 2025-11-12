Стала известна дата голосования за отставку фигурантов коррупционного скандала на Украине

«РБК-Украина»: Рада проголосует за отставку Галущенко и Гринчук 18 ноября

Верховная Рада проголосует за отставку фигурантов коррупционного скандала на Украине уже 18 ноября. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале со ссылкой на источники.

«Рада проголосует за освобождение [министра юстиции Украины Германа] Галущенко и [министра энергетики Светланы] Гринчук уже 18 ноября», — сказано в публикации.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Гринчук и Галущенко также фигурируют в деле.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о замешанных в коррупционном скандале министрах. Он заявил, что и Гринчук и Галущенко должны быть уволены со своих должностей.