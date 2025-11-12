Бывший СССР
Стало известно о потере взвода ВСУ в Запорожской области

ТАСС: ВСУ потеряли около взвода солдат в Даниловке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около взвода личного состава в Даниловке Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Враг предпринимал попытки контратаковать, но успеха не имел, потерял до взвода живой силы», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что армия России ведет зачистку лесополос, которые находятся близ населенного пункта.

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что подразделения ВСУ отошли с позиций у пяти населенных пунктов в Запорожской области. По его словам, украинским войскам пришлось отступить у Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки.

