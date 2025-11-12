WP: Военные планы Европы потерпели неудачу еще до своего запуска

Часть военных инициатив европейских стран, включающих план создания так называемой «стены дронов» против России, провалились еще их до реализации. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Некоторые из их планов, такие как создание щита от беспилотников на восточных границах Европы или разработка франко-германо-испанского истребителя следующего поколения, терпят неудачу еще до своего запуска», — передает газета.

В частности, план Европейского союза (ЕС) стоимостью 100 миллиардов евро по созданию своего истребителя, который должен был стать альтернативой F-35 американского производства, погряз в борьбе компаний, желающих получить прибыль за этот проект.

Помимо этого, предложение Брюсселя построить «стену дронов» возле границы с Россией «не вызвало особого энтузиазма». Некоторые европейские лидеры отметили, что это название «неуклюже описывает необходимые высокотехнологичные возможности обнаружения и защиты».

По словам европейских чиновников, Европа сталкивается с множеством проблем в процессе подготовки к милитаризации сообщества. В их число входят противоречивость интересов национальных правительств, разделение оборонной промышленности вдоль национальных границ и различие восприятия угроз на востоке и западе.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) заявили, что страны Евросоюза находятся на грани социально-экономического кризиса из-за стремления нанести поражение России. В ведомстве добавили, что бюджеты государств — участниц объединения пусты.