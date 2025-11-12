Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 12 ноября 2025Силовые структуры

Стало известно о проверках московских предприятий после незаконных увольнений бойцов СВО

Прокурор Москвы Жук: Важно, чтобы каждый участник СВО получил поддержку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Московские прокуроры провели проверки на предприятиях, где трудоустроены участники специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном ведомстве по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав участников СВО и их семей с участием прокурора Москвы Максима Жука.

По итогам прокурорских проверок выявлены случаи необоснованного расторжения трудового договора, непринятия мер к его приостановлению, невыплаты заработной платы и материальной помощи военнослужащим.

«Незамедлительно реагируйте на каждое выявленное нарушение, контролируя ситуацию вплоть до фактического восстановления нарушенных прав», — потребовал от подчиненных Максим Жук.

Благодаря прокурорским мерам в 2025 году в Москве погашена задолженность в 4,8 миллиарда рублей и восстановлены трудовые права более 20 тысяч работников. Сотрудники ведомства отреагировали на семь тысяч нарушений прав граждан на оплату труда, возбуждено 101 уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Женщину приговорили к тюремному заключению за отказ разводиться с мужем

    56-летняя Дженнифер Энистон приспустила трусы на камеру ради съемки в журнале

    Стало известно о новых проблемах газового проекта России

    В Белом доме прокомментировали разоблачающие Трампа письма Эпштейна

    В Иране спортсменку задержали за тренировку на улице без хиджаба

    Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

    Российские стюардессы примерили новую форму и восхитили пользователей сети

    В российском регионе вынесли приговор военному за миллионные махинации с выплатами

    Россиянам подсказали способ рассчитать дневную норму кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости