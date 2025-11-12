Стало известно о проверках московских предприятий после незаконных увольнений бойцов СВО

Прокурор Москвы Жук: Важно, чтобы каждый участник СВО получил поддержку

Московские прокуроры провели проверки на предприятиях, где трудоустроены участники специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном ведомстве по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав участников СВО и их семей с участием прокурора Москвы Максима Жука.

По итогам прокурорских проверок выявлены случаи необоснованного расторжения трудового договора, непринятия мер к его приостановлению, невыплаты заработной платы и материальной помощи военнослужащим.

«Незамедлительно реагируйте на каждое выявленное нарушение, контролируя ситуацию вплоть до фактического восстановления нарушенных прав», — потребовал от подчиненных Максим Жук.

Благодаря прокурорским мерам в 2025 году в Москве погашена задолженность в 4,8 миллиарда рублей и восстановлены трудовые права более 20 тысяч работников. Сотрудники ведомства отреагировали на семь тысяч нарушений прав граждан на оплату труда, возбуждено 101 уголовное дело.