Стало известно о резком ослаблении украинских ПВО

Украинские ПВО стали ослабевать, пропуская российские дроны

В приграничных зонах Украины средства противовоздушной обороны (ПВО) стали ослабевать. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По информации канала, в Сумской, Черниговской и Харьковской областях средства ПВО все чаще либо не применяются вообще, либо работают по минимальному количеству российских дронов. Авторы публикации пришли к выводу, что благодаря этому российские войска могут лучше планировать удары и работать в рутинном режиме.

Причиной этого называют сокращение зарубежных поставок средств ПВО и ракет к ним. В материале отмечается, что ситуацию для Украины ухудшает резкий рост промышленного производства дронов в России. Последние удары по украинской энергетике показали, что средства ПВО не справляются с отражением всех атак, заключили авторы публикации. Они добавили, что главный вопрос сейчас состоит в том, станет ли Россия развивать уже достигнутые успехи.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine сообщил, что объекты с ударными беспилотными летательными аппаратами — приоритетная цель для российских ракет «Искандер-М» на Украине. Издание отмечает, что американские системы ПВО MIM-104 Patriot, которые Украина получила от западных партнеров, не только испытывают сложности в перехвате «Искандеров-М», но и сами становятся целью для них.

