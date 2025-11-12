Студенты в российском городе пожаловались на жизнь без отопления

Студенты Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске пожаловались на жизнь без отопления в общежитиях и холод в аудиториях. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам учащихся, в аудиториях вуза на четвертом этаже температура составляет 15 градусов. Студентам разрешили находиться на лекциях в куртках.

Отмечается, что перебои с отоплением случаются в вузе регулярно, а из-за ремонта студенты живут в холоде второй месяц. В октябре учеников переводили на удаленное обучение, а живущим в общежитиях предлагали переехать. Ранее ректор ТОГУ Юрий Марфин получил представление прокуратуры из-за перебоев с отоплением.

В среду, 12 ноября, температура в Хабаровске составила минус один градус, к концу недели похолодает до минус пяти градусов.

