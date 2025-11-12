Часть российского города осталась без тепла и воды

Жители трех улиц Краснодара остались без отопления и воды из-за аварии

Часть Краснодара утром в среду, 12 ноября, осталась без воды и отопления из-за аварии. О случившемся сообщили в Telegram-канале ЕДДС российского города.

Причиной аварийного отключения стала утечка на подземной тепломагистрали. В результате жители трех улиц Прикубанского округа — Азовской, Красных Партизан и Лукьяненко — временно лишились отопления и горячей воды. Отмечается, что в данный момент на месте работают специалисты аварийной бригады.

Накануне стало известно, что около десяти тысяч жителей Красногорска остались без света из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком». Причиной отключения стало повреждение кабеля во время проведения работ. В общей сложности без света остались четыре улицы, около 20 домов, а также школа и два детских сада.