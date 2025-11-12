Трамп обиделся на собственную партию

Трамп остался недоволен своей партией из-за отсутствия поддержки его экономики

Президент США Дональд Трамп остался недоволен Республиканской партией из-за отсутствия поддержки его экономической политики. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Республиканцы об этом не говорят. Демократы говорят неправду… А я постоянно говорю: республиканцы должны говорить о том, что цены снижаются», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что «его лидерство привело к снижению расходов», и назвал экономику своей «фишкой». По его словам, экономика США сейчас лучшая за все время.

Ранее Трамп объявил, что США перестали финансировать Украину, поставляя ей оружие за свой счет. Глава государства отметил, что теперь Вашингтон получает деньги за поставки вооружения Киеву через НАТО.