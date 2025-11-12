Трампу предрекли войну великих держав при одном условии

Профессор Фивер: При Трампе может начаться война держав, если он не изменит курс

При президенте США Дональде Трампе может начаться война великих держав, если он не изменит политический курс. Об этом заявил профессор политологии и государственной политики в Университете Дьюка Питер Фивер в статье для Foreign Affairs.

Профессор отметил, что европейские и азиатские союзники США стремятся к сотрудничеству, однако не способны находить выгодные решения проблем без того, чтобы Вашингтон брал на себя часть бремени. Фивер добавил, что без изменения курса «перетягивание» мощи США при Трампе может привести к установлению нового мирового порядка, в котором великие державы, враждующие с США или настроенные безразлично, будут господствовать в обширных сферах влияния.

«Эти сферы будут все больше соприкасаться друг с другом, а перспективы геополитического раскола и войны великих держав возрастут», — подчеркнул Фивер.

Ранее Трамп заявил, что США теперь будут праздновать победу в Первой мировой и Второй мировой войне, а также «во всех остальных».