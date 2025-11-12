Трампу предрекли войну великих держав при одном условии

При президенте США Дональде Трампе может начаться война великих держав, если он не изменит политический курс. Об этом заявил профессор политологии и государственной политики в Университете Дьюка Питер Фивер в статье для Foreign Affairs.
Профессор отметил, что европейские и азиатские союзники США стремятся к сотрудничеству, однако не способны находить выгодные решения проблем без того, чтобы Вашингтон брал на себя часть бремени. Фивер добавил, что без изменения курса «перетягивание» мощи США при Трампе может привести к установлению нового мирового порядка, в котором великие державы, враждующие с США или настроенные безразлично, будут господствовать в обширных сферах влияния.
«Эти сферы будут все больше соприкасаться друг с другом, а перспективы геополитического раскола и войны великих держав возрастут», — подчеркнул Фивер.
Ранее Трамп заявил, что США теперь будут праздновать победу в Первой мировой и Второй мировой войне, а также «во всех остальных».