Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 12 ноября 2025Мир

Трампу предрекли войну великих держав при одном условии

Профессор Фивер: При Трампе может начаться война держав, если он не изменит курс
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

При президенте США Дональде Трампе может начаться война великих держав, если он не изменит политический курс. Об этом заявил профессор политологии и государственной политики в Университете Дьюка Питер Фивер в статье для Foreign Affairs.

Профессор отметил, что европейские и азиатские союзники США стремятся к сотрудничеству, однако не способны находить выгодные решения проблем без того, чтобы Вашингтон брал на себя часть бремени. Фивер добавил, что без изменения курса «перетягивание» мощи США при Трампе может привести к установлению нового мирового порядка, в котором великие державы, враждующие с США или настроенные безразлично, будут господствовать в обширных сферах влияния.

«Эти сферы будут все больше соприкасаться друг с другом, а перспективы геополитического раскола и войны великих держав возрастут», — подчеркнул Фивер.

Ранее Трамп заявил, что США теперь будут праздновать победу в Первой мировой и Второй мировой войне, а также «во всех остальных».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    Россиянка совершила теракт по указанию мошенников

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости