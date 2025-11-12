Туриста нашли бездыханным в бассейне роскошного отеля в Африке

Daily Mail: Британского туриста нашли бездыханным в бассейне отеля в Агадире

Британского туриста нашли бездыханным в бассейне отеля в городе Агадир, Марокко. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Уточняется, что 9 ноября мужчину возрастом около 20 лет обнаружили неподвижно лежащим на воде в одном из самых роскошных отелей этой африканской страны. Шокированные гости и персонал подняли тревогу.

Полиция начала расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Тело британца доставили в больницу для вскрытия.

В октябре россиянина обнаружили бездыханным в бассейне на вилле в Пхукете. На тело мужчины наткнулась горничная.

