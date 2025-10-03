Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:01, 3 октября 2025Путешествия

Горничная наткнулась на тело россиянина в бассейне на вилле в Таиланде

The Thaiger: Россиянина обнаружили бездыханным в бассейне на вилле Пхукета
Алина Черненко

Фото: Chalong Police

Россиянина обнаружили бездыханным в бассейне на вилле популярного курорта Таиланда Пхукет. Об этом сообщает местный портал The Thaiger.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 2 октября, в жилом комплексе в районе Раваи. Полицейские и судебно-медицинские эксперты приехали на место и начали расследование обстоятельств трагедии.

Материалы по теме:
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025

Жена 58-летнего соотечественника, имя которого не раскрывается, рассказала стражам правопорядка, что в последний раз она видела мужа около семи утра. Через несколько часов ее разбудила горничная, которая наткнулась на тело россиянина в бассейне. Она вытащила его из воды, отнесла на кровать и вызвала экстренные службы.

По данным источника, правоохранители не нашли ни на вилле, ни на теле мужчины следов физического насилия или борьбы. Расследование продолжается.

Ранее на этом же курорте обнаружили бездыханным 35-летнего россиянина Дениса Коненкова, который накануне исчез в море. После пропажи мужчины его спутница обратилась в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут поставить Украине ракеты Barracuda. До каких российских городов они способны долететь?

    Пожилой россиянин полгода насиловал 10-летнюю дочь своего знакомого

    Российскому миллиардеру Сулейманову дважды понадобился врач в МВД

    В российской школе появился потоп из фекалий

    Появились новые данные об отравившихся суррогатным алкоголем россиянах

    В российском городе расправились с матерью и ее сыном

    Польша раскрыла бенефициара восстановления Украины

    Легенда хип-хопа прилетел в Москву

    Раскрыт тройной смартфон Samsung

    Координатор подрыва «Северных потоков» рассказал о потере важного украинского офицера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости