Исчезнувшего в море в Таиланде россиянина нашли бездыханным на берегу

Phuket News: Россиянина, который исчез в море на Пхукете, нашли бездыханным
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Don Huan / Shutterstock / Fotodom  

Россиянина, который исчез в море на Пхукете, Таиланд, во время купания с девушкой, нашли бездыханным на берегу. Об этом сообщает Phuket News.

Так, 35-летнего Дениса Коненкова обнаружили спасатели днем в четверг, 21 августа. На месте работают сотрудники полиции. Россиянина нашли в тех же вещах, в которых он был в момент купания.

Мужчина пропал около 00:30 (20:30 мск) 21 августа на одном из пляжей района Таланг тайского острова Пхукет. Полицию вызвала 24-летняя Камила Шарипова, девушка пропавшего мужчины. Из-за плохой видимости поиски не смогли начать ночью.

