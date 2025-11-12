Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:22, 12 ноября 2025Бывший СССР

Украинский военкор предрек катастрофу ВСУ на одном направлении

Военкор Мирошников: На Гуляйпольском направлении ВСУ ожидает катастрофа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

На гуляйпольском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) может ждать катастрофа. Об этом заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

«На гуляйпольском направлении понемногу надвигается настоящая срака», — написал военкор.

По его словам, когда армия России возьмет Гуляйполе и Орехов Запорожской области, у ВСУ не останется рубежей обороны, кроме Камышевахи и Степногорска, чтобы защищать южные окраины Запорожья.

«А это тогда будут оперативно-тактические успехи врага и настоящая катастрофа», — добавил Мирошников. Он отметил, что украинское командование на месте подает ложные сведения наверх о положении на направлении и не усиливает участок резервами.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России наступают на Гуляйполе в Запорожской области фронтом в 10 километров.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Названы сроки перехода Купянска под контроль России

    Названа новая задача роботов «Курьер» в зоне СВО

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Врач дал прогноз по состоянию живущего в России отца главкома ВСУ Сырского

    Над Землей появится сильнейшая зона полярных сияний

    Раскрыты разногласия ЕС в вопросе обороны

    Директор российской гимназии попала под две статьи из-за беременной женщины

    Россиянам назвали способы защитить машину от аварий

    Криминалист объяснил наличие тайника с деньгами в машине Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости