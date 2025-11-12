Военкор Мирошников: На Гуляйпольском направлении ВСУ ожидает катастрофа

На гуляйпольском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) может ждать катастрофа. Об этом заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

«На гуляйпольском направлении понемногу надвигается настоящая срака», — написал военкор.

По его словам, когда армия России возьмет Гуляйполе и Орехов Запорожской области, у ВСУ не останется рубежей обороны, кроме Камышевахи и Степногорска, чтобы защищать южные окраины Запорожья.

«А это тогда будут оперативно-тактические успехи врага и настоящая катастрофа», — добавил Мирошников. Он отметил, что украинское командование на месте подает ложные сведения наверх о положении на направлении и не усиливает участок резервами.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России наступают на Гуляйполе в Запорожской области фронтом в 10 километров.