В Болгарии заявили о проблемах с бензином из-за санкций против «Лукойла»

БТА: Болгарии хватит бензина на 35 дней из-за санкций против «Лукойла»

Из-за санкций, введенных против российской компании «Лукойл», Болгарии хватит бензина на 35 дней, а дизтоплива — на 50. О проблеме сообщило агентство БТА со ссылкой на председателя Государственного агентства по государственным резервам и военным запасам Асена Асенова.

По его словам, Болгария имеет 98 процентов топлива, необходимого для 90-дневного запаса. При этом почти половина находится на территории страны, а остальные ресурсы хранятся в Италии, Нидерландах, Венгрии, Словакии, Греции и Румынии. Асенов подчеркнул, что при необходимости топливо будет доставлено в период от 7 до 45 дней.

Ранее оппозиция Болгарии потребовала установить контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе, который перерабатывает 195 тысяч баррелей в день, чтобы обеспечить его работу и сохранить рабочие места.