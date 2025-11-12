Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:06, 12 ноября 2025Экономика

В Болгарии заявили о проблемах с бензином из-за санкций против «Лукойла»

БТА: Болгарии хватит бензина на 35 дней из-за санкций против «Лукойла»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Из-за санкций, введенных против российской компании «Лукойл», Болгарии хватит бензина на 35 дней, а дизтоплива — на 50. О проблеме сообщило агентство БТА со ссылкой на председателя Государственного агентства по государственным резервам и военным запасам Асена Асенова.

По его словам, Болгария имеет 98 процентов топлива, необходимого для 90-дневного запаса. При этом почти половина находится на территории страны, а остальные ресурсы хранятся в Италии, Нидерландах, Венгрии, Словакии, Греции и Румынии. Асенов подчеркнул, что при необходимости топливо будет доставлено в период от 7 до 45 дней.

Ранее оппозиция Болгарии потребовала установить контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе, который перерабатывает 195 тысяч баррелей в день, чтобы обеспечить его работу и сохранить рабочие места.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

    Россиянам перечислили главные симптомы пневмонии

    В Москве на презентации упал первый в России человекоподобный робот Aidol

    Марочко рассказал о наступлении ВС России на Гуляйполе

    Собака динго поймала в море акуленка и попала на видео

    В Британии объяснили поддержку Украины со стороны ЕС

    Раскрыта оптимальная продолжительность секса

    Трамп «обязан» подать в суд на одно британское СМИ

    Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов в Москве

    В зоне СВО заметили «бардак» с антидроновой защитой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости