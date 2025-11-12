Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Меркель могла бы предотвратить конфликт на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель могла бы предотвратить конфликт на Украине, если бы осталась на своей должности. С таким утверждением выступил бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью немецкой общественной телерадиовещательной корпорации ARD.

«Я твердо убежден, что мы не оказались бы в этом конфликте», — отметил Габриэль.

По мнению бывшего министра, Минские соглашения благотворно повлияли на ситуацию на Украине, а политика Меркель на российском направлении отсрочила начало конфликта на восемь лет.

Ранее Ангела Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики виновными в начале специальной военной операции. Она рассказала, что в 2021 году Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Европейским союзом и Россией.