В Госдуме оценили переход украинской спортсменки под флаг России

Депутат Свищев: Гордиюк приняла верное решение выступать под российским флагом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию об исключении выступающей за Россию украинской бегуньи Анны Гордиюк из Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ). Его слова приводит ТАСС.

По мнению Свищева, исключение Гордиюк из ФЛАУ подтверждает правильность ее перехода в российскую сборную из украинской. «Именно так там относятся и относились к своим спортсменам. Мы же даем им возможность выступать, прогрессировать», — заявил депутат.

12 ноября стало известно, что ФЛАУ лишила Гордиюк статуса члена федерации. Кроме того, ее назвали предательницей страны.

20-летняя Гордиюк становилась чемпионкой Украины в беге на 60 метров среди юниорок. После начала специальной военной операции она сменила спортивное гражданство. В мае 2025 года Всероссийская федерация легкой атлетики присвоила ей звание «Мастер спорта России».