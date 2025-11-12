В Казани открылась вакансия чиновника и вызвала ажиотаж по всей России

Пост главы комитета по молодежи Казани вызвал ажиотаж, заявки подали 200 человек

На должность руководителя Комитета по делам детей и молодежи Казани претендуют более 200 человек со всей страны. О рекордном ажиотаже на чиновничий пост сообщил Telegram-канал «Пул N3».

Менее чем за неделю на конкурс поступили заявки не только из столицы Татарстана, но и из Набережных Челнов, Нижнекамска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Екатеринбурга, Уфы, Омска и даже Владивостока. Около 75 процентов кандидатов — казанцы. Но география впечатляет: в конкурсе участвуют представители федеральных компаний вроде РЖД, «Газпрома», «Сибура», «Вертолетов России» и крупных банков.

Возраст претендентов составил от 20 до 63 лет, средний — около 35. При этом многие из них готовы бросить стабильную работу ради возможности заняться делами молодежи в Казани.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что столица Татарстана уже стала настоящим «магнитом» для активных и амбициозных россиян.

«Молодые люди стремятся к нам не только со всего Татарстана, но и из других российских регионов. Мы работаем над тем, чтобы отвечать запросам молодежи, создавать условия для ее профессиональной самореализации, интересного досуга и счастливой жизни», — подчеркнул глава города.

Прием заявок завершается уже завтра. После этого участников ждет кадровая оценка, собеседования и встречи с экспертами. В финале кандидаты представят собственные стратегии развития молодежной политики, а экспертный совет выберет лучшего.

