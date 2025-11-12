Наука и техника
В Китае разработали плавающий ЗРК «для вторжения на Тайвань»

Army Recognition: Новый китайский ЗРК HQ-13 подойдет для вторжения на Тайвань
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @Sugar_wsnbn

Новая модификация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) HQ-13, разработанная для Народно-освободительной армии Китая (НОАК), подойдет для возможного вторжения на Тайвань. О предполагаемых задачах плавающего ЗРК порассуждало западное издание Army Recognition.

Комплекс построили на гусеничном шасси плавающей бронемашины ZBD-05. «Новый вариант HQ-13, вероятно, был создан для сопровождения морской пехоты НОАК во время высадки на острова и защиты их от атак вертолетов и беспилотников на наиболее уязвимых этапах десантных операций, что является вероятным сценарием, если Китай попытается вторгнуться на Тайвань», — говорится в материале.

Базовый вариант ЗРК малой дальности HQ-13 приняли на вооружение в 2023 году. Комплекс на шасси трехосного бронеавтомобиля предназначен для перехвата вертолетов, беспилотников и дозвуковых крылатых ракет. Дальность действия экспортной модификации FB-10A составляет от одного до 17 километров. Радар ЗРК способен обнаруживать цели на расстоянии до 50 километров. HQ-13 несет восемь зенитных ракет.

В августе американское издание The National Interest писало, что ракета «Цзюйлан-3», которую несут китайские подлодки, гарантирует колебания США в ходе принятия решения о развертывании своих сил в случае обострения конфликта на Тайване.

