В Кремле обвинили Киев в атаках на Каспийский трубопроводный консорциум

Украина продолжает совершать атаки на мирную инфраструктуру, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы тоже видим подрывную работу, буквально террористические атаки киевского режима на мирную энергетическую инфраструктуру с международным участием, кстати говоря. Это международный проект КТК», — рассказал Песков.

В июне этого года гендиректор КТК Николай Горбань сообщил, что консорциум запустил процедуру подачи иска к Украине после атаки дрона на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская». Тогда, по словам Горбаня, организаторы атаки беспилотников на станцию намеревались не только нанести инфраструктурный урон, но и погубить ее персонал.