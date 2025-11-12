Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 12 ноября 2025Россия

В Москве компанию — организатора тренингов личностного роста обвинили в вовлечении в секту

Жительница Москвы обвинила тренинговую компанию «Авита» в затягивании в секту
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жительница Москвы обвинила компанию «Авита», организующую тренинги личностного роста, в затягивании ее сожителя в секту. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

По словам женщины, полтора года назад ее гражданский супруг начал ходить на курсы личностного роста Андрея Браудо от компании «Авита». Мужчина объяснил это необходимостью для работы, однако не стал раскрывать подробности о происходящем во время занятий, так как подписал договор о неразглашении. Сначала он уезжал на тренинги рано утром, возвращаясь поздно вечером. Но некоторое время спустя обучение перенесли за город.

«Раньше он был добрым, заботливым, открытым человеком. У нас не было секретов. Сейчас он стал очень злым, замкнутым, раздражается от всего, часто выходит из себя. На работе у него большие долги, я подозреваю, что все он тратит на новые обучения», — рассказала собеседница издания.

Она поделилась, что ее гражданский супруг ежемесячно тратит 100 тысяч на услуги психолога, а также покупает очень дорогие вещи, называя себя «капитаном корабля». Кроме того, он стал раздражительным, а также начал жаловаться на головные боли и бессонницу. При этом мужчина попытался заставить сожительницу записаться на те же курсы, чтобы сохранить отношения.

Ранее стало известно о смерти 39-летнего мужчины в Санкт-Петербурге во время «сеанса очищения» души и тела. Перед этим он направил своим знакомым предупреждение, что может не остаться в живых.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    Россиянка совершила теракт по указанию мошенников

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости