В Москве компанию — организатора тренингов личностного роста обвинили в вовлечении в секту

Жительница Москвы обвинила тренинговую компанию «Авита» в затягивании в секту

Жительница Москвы обвинила компанию «Авита», организующую тренинги личностного роста, в затягивании ее сожителя в секту. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

По словам женщины, полтора года назад ее гражданский супруг начал ходить на курсы личностного роста Андрея Браудо от компании «Авита». Мужчина объяснил это необходимостью для работы, однако не стал раскрывать подробности о происходящем во время занятий, так как подписал договор о неразглашении. Сначала он уезжал на тренинги рано утром, возвращаясь поздно вечером. Но некоторое время спустя обучение перенесли за город.

«Раньше он был добрым, заботливым, открытым человеком. У нас не было секретов. Сейчас он стал очень злым, замкнутым, раздражается от всего, часто выходит из себя. На работе у него большие долги, я подозреваю, что все он тратит на новые обучения», — рассказала собеседница издания.

Она поделилась, что ее гражданский супруг ежемесячно тратит 100 тысяч на услуги психолога, а также покупает очень дорогие вещи, называя себя «капитаном корабля». Кроме того, он стал раздражительным, а также начал жаловаться на головные боли и бессонницу. При этом мужчина попытался заставить сожительницу записаться на те же курсы, чтобы сохранить отношения.

Ранее стало известно о смерти 39-летнего мужчины в Санкт-Петербурге во время «сеанса очищения» души и тела. Перед этим он направил своим знакомым предупреждение, что может не остаться в живых.